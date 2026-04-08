スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026で来日フィギュアスケートのアイスショー「スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026」は3〜5日の大阪公演（東和薬品RACTABドーム）を終え、10〜12日は東京辰巳アイスアリーナで東京公演が行われる。海外から来日した五輪メダリストは、弁当箱に隠された日本の技術に驚きを隠せなかった。三浦璃来・木原龍一の“りくりゅう”や坂本花織ら日本人スケーターだけでなく、海外からも豪華メ