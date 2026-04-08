女優の今田美桜(29)が5日、自身のインスタグラムを更新し、ナチュラルな笑顔のショットを公開した。 【写真】笑顔…の他にも目が行っちゃう！天使すぎる今田美桜 「たのしかった日ありがとう～」とコメント。ぴったりとした白のノースリーブに、ペイズリーのような柄の花びらを重ね合わせたような膝丈のスカート姿の画像を投稿した。楽屋で撮影したとみられる画像。さらに黒地に白の水玉ワ