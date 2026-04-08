桜舞う陽気に誘われ、どこかへ出かけたくなる春。だが、足腰に不安があると「行きたいのに行けない」と感じている人も少なくない。ゴールデンウイークの旅行シーズンを前に、身体が不自由でも安心して楽しめる旅のヒントを探った。 【写真】ハードだけでなくソフトも大切！「心のバリアフリー認定マーク」が観光施設選びの目安に 名所旧跡やパワースポットは、歴史ある木造建築が