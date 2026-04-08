【山粼武司 これが俺の生きる道】#77【俺の生きる道】懇意の先輩・山本昌さんは努力の天才他人の評価に我関せず「自分は自分のことをやればいい」2004年9月28日、オリックスから人生初の戦力外通告を受けた。「もう野球をやめよう」ユニホームを脱ぐことを決意。伊原春樹監督と波長が合わず、ケンカ別れしたこともあるが、何よりも力の衰えを感じていた。モヤモヤとした気持ちの中で長いオフを過ごした。その頃、プ