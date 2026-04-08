早稲田大3年生CB尾崎凱琉今月、いよいよ全国各地で開幕した大学サッカーリーグ戦。プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。ここでは大学サッカーのステージで躍動する選手たちをピックアップしていく。今回は関東大学サッカーリーグ1部から。開幕戦で前年度王者の筑波大学を2-1で下したのは、昨年は2部で戦った早稲田大だった。4年ぶりに1部