中島大嘉が中野小次郎との2ショットを公開ザスパ群馬のFW中島大嘉が身長2mの長身Jリーガーとの2ショットを公開し、「小さく見える」「デカすぎやろ」とファンも仰天し、反響を呼んでいる。23歳の中島は今季北海道コンサドーレ札幌から群馬に期限付き移籍。2月28日のJ2・J3百年構想リーグ第4節のブラウブリッツ秋田戦ではハットトリックを達成した。そんな中島が4月6日に自身のXを更新。「おれ188cmあんねんけど」のコメント