Apple独自のオンデバイスローカルAIモデルであるFoundation Modelsは、基本的にApple Intelligenceを通じてのみ公開されています。「apfel」はAPIキーやサブスクリプション不要で使用できるソフトウェアで、Apple Intelligenceに組み込まれているFoundation Modelsを実際に利用することができます。apfel - Your Mac Already Has AIhttps://apfel.franzai.com/macOS TahoeではApple Intelligenceのオンデバイス基盤モデルとして、