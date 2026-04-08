８日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）では、７日の強風で東京の砧公園や白金で倒木が相次いだことを報じた。司会の安住紳一郎アナウンサーは東京で最大瞬間風速１８・９キロの強風が観測されたことを受け、「東京は昨日の夜、風がとても強かったですよね」と話すと「東京の公園、そして首都圏では倒木が相次ぎました」と報じた。