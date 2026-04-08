【スーパーフォーミュラ】第2戦（決勝・4月5日／モビリティリゾートもてぎ）【映像】ドライバーも激怒した信じ難い光景（実際の様子）日本最速を競うレースで名門チームにらしからぬ痛恨のミスが発生。ドライバーも思わず無線で放送禁止用語を発しながら激昂する場面があった。レースは後半の28周目、タイヤ交換を終えたサッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）に不運が起きた。13番手からスタートし、タイヤ交換