アメリカのトランプ大統領は、イランへの攻撃を2週間停止することに同意したとSNSに投稿しました。トランプ大統領は日本時間の午前7時半すぎ、「イランへの攻撃を2週間停止することに同意した。これは双方による停戦だ」と自らのSNSに投稿しました。戦闘停止に向けたイランとの交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相からイランへの攻撃を控えるよう求める要請に基づくものだとしたうえで、「イラン側がホルムズ海峡の即時・完全