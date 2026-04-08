タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が8日までに自身のインスタグラムを更新。夫でモデルの大倉士門（33）との2ショットをアップした。「たまってる写真どんどんどんっ」と書き出したみちょぱ。南国でのオフショットをアップした。「今回泊まったホテルは初めましてのカライワイキキビーチ」と紹介。「リニューアルしたばかりみたいでめちゃくちゃ綺麗だったし日本語対応スタッフがいてくれるから慣れてる場所でも安心