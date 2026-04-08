タレント有吉弘行（51）が7日夜、Xを更新。8日に35歳の誕生日を迎えた元AKB48の高橋みなみにツッコミを入れた。高橋は7日夜「日付変わったら35歳って本当ですか？」とポスト。有吉は当該ポストを引用した上で「マジで誰も歳を気にしていない。アイドルでもあるまいし」と返答。続けて「心配でフォローしました」とつづった。有吉のポストに対し「こういう一言で救われる人、結構いると思う」「有吉さん流の祝福ですね（笑）。毒舌