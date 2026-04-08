神戸港の新たなシンボルになる道路の「超スペック」阪神高速5号湾岸線を延伸させる「大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北〜駒栄）」の工事が進んでいます。ついに2026年度からは、神戸港をまたぐ「世界最大級の斜張橋」の工事がついに始まります。 【スゲーーー！】これが「大阪湾岸道路西伸部」の現状です！（地図／写真）湾岸線は現在、神戸市東灘区の六甲アイランドで途切れています。ここからポートアイランドを通り、長