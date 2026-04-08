＜8日（水）の天気＞天気は回復して全国的に晴れるでしょう。北日本は西風が強く吹きますが、東日本と西日本は風も弱まりそうです。東京など関東南部の桜は7日（火）の雨と強い風で散ってしまったものもありますが、西日本や東日本で桜が残っているところでは、お花見日和になりそうです。＜日中の気温＞7日（火）と同じくらいになるでしょう。北日本で15℃前後、東日本と西日本で18℃〜20℃と日中は過ごしやすい陽気になりそうで