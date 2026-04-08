「人が綱を選ぶんじゃない。綱が人を選ぶんです」。横綱・曙はそう語ったという。横綱まで上り詰める力士とはどんな人物なのか、歴代の横綱たちの逸話をたどると常識を超えた「変わり者」の姿が浮かび上がってきた。※本稿は、朝日新聞社記者の抜井規泰『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。朝青龍から白鵬に受け継がれた絶対王者の座格闘技は、