昨季は四国ＩＬ高知でプレーしていた金城朋弥投手（２３）が７日（日本時間８日）、自身のインスタグラムでブルージェイズと契約したことを明かした。「この度、ＴｏｒｏｎｔｏＢｌｕｅＪａｙｓと契約させていただくことになりました。ここまで支えてくださった家族、仲間、応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。まだスタートラインに立ったばかりですが、これからも日々成長し、結果で恩返しできるよ