８日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）では、１日からの道路交通法改正で、これまで自動車のみだった「青切符」（交通反則通告制度）が自転車にも導入されて１週間が経過したことを報じた。司会の安住紳一郎アナウンサーは「自転車の反則金制度、スタートして１週間が経ちました」と話し出すと「皆さんからは『今後、自転車に乗るのに、かなり緊張しそうだ』『マナーの問題もありますが走りづ