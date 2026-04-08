シカゴ・カブスの右腕ケイド・ホートン（24）が肘の手術を受け、2026年シーズンの残りを欠場することについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じた。ホートンは尺骨側副靭帯（UCL）を損傷しており、トミー・ジョン手術（TJS）を受けるのか、あるいは別の手術法となるのかは、実際の手術中に判断される見込みだ。すでに15日間の負傷者リスト（IL）入りしており、カブスが40人枠を空ける必要が生じた際には60日間