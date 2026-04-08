【ニューヨーク＝木瀬武】７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比８５・４２ドル安の４万６５８４・４６ドルだった。値下がりは２営業日ぶり。米国とイランの停戦交渉を巡る先行き不透明感から、売り注文が優勢となった。トランプ米大統領が７日午後８時（米東部時間）に設定したイランとの交渉期限を控え、積極的な買いが入りにくかった。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２１