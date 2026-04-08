ブルージェイズのコディ・ポンセ投手が７日、自身のインスタグラムに新規投稿。右膝の手術を受けることが決まり、「この旅の始まりは予想と違った」などと思いをつづった。ポンセは３月３０日のロッキーズ戦で初先発するもまさかのアクシデントが待ち受けていた。三回１死三塁からマッカーシーが放った二塁前へのゴロを捕球したかに見えた。だが捕り損ねて、ボールを追いかけた直後に足を痛めて倒れ込んだ。直後に表情をゆがめ