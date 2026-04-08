アメリカのトランプ大統領はさきほど、日本時間午前7時32分に自身のSNSに「イランがホルムズ海峡の完全かつ即時、そして安全な開放に同意することを条件として、私はイランに対する攻撃を2週間停止することに同意する」と投稿しました。