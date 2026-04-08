星野リゾートが、雲海や新緑、ホタルなど、「"この時期だけの絶景"が楽しめる宿」を紹介している。星野リゾート トマム「雲海テラス」星野リゾート トマムでは、5月13日より「雲海テラス」の営業を開始する。初日のオープニングセレモニーでは、雲に見立てたシャボン玉を放つ「クラウドリリース」でシーズンの幕開けを祝う。期間中は雲をイメージしたキャンディの販売や絶景の中でのヨガ体験も実施し、ダイナミックな雲海とともに