ファミリーマートは4月7日、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。1個買うと、1個もらえる定期的に開催している同キャンペーンを、通常よりも対象商品を増やして3週連続で実施する。4月7日から4月27日までの期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。対象期間第1週(4月7日