ガールズグループILLIT(アイリット)が新作コンセプトを垣間見ることができるコンテンツを追加で公開し、世界のファンの心拍数を上げた。ILLITは、4月7日にグループ公式SNSを通して、4th Mini Album ‘MAMIHLAPINATAPAI’ (マミラピナタパイ) の「GRWM」バージョンのコンセプトフォトとフィルムを公開した。【写真】モカ＆ミンジュ、“双子級”ビジュアルこのバージョンは、4th Mini Albumの収録曲『GRWM (Get Ready With Me)』のテ