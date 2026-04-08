さまざまな要因で電動化が促進中東での戦争をきっかけとした燃料価格の高騰と、家庭用電気料金の低下により、英国では中古EVの販売が急増している。ディーラー各社がAUTOCAR UK編集部に語った。【画像】ゴルフに相当する欧州市場の主力EV【フォルクスワーゲンID.3を詳しく見る】全24枚2月28日に米国がイランへの最初の空爆を実施して以来、原油の卸売価格は3分の1以上上昇した。これにより、英国の軽油価格は1Lあたり平均40ペン