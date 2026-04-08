俳優の飯島直子が7日、自身のインスタグラムを更新。パン食だったこの日の、手作り朝食を披露した。【写真】「おしゃれなカフェ風にはならず、ほど遠い」と自虐手作りサンドイッチの朝食ショット披露の飯島直子※7枚目飯島は「今朝はパン 冷凍のパンがなくなったのできのう買ってきました 食パンだけ買うつもりでしたが気になるパンがたくさん」と、一般的な食パンのほか2種類の“変わり種パン”を購入したことを紹介。1