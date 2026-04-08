◇インターリーグドジャース―ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャース・大谷翔平投手（31）が7日（日本時間8日）、敵地トロントでのブルージェイズ―ドジャース戦に、「1番・DH」でスタメン出場する。試合前、ド軍のロバート・バンスコヨック打撃コーチは、過去4試合で3本塁打を放っている大谷について「トレーニングは全く変えていない。いつも通り」とし、中堅方向へ強い球が出ていることに「彼は自分のス