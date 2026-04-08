奈良県出身の高市首相の似顔絵が描かれた「さなえちゃんソックス」を、県内に靴下の生産工場を持つ靴下メーカーの三笠（本社・横浜市）が発売した。昨年の高市首相の就任を機に、「靴下の生産量が日本一である奈良の魅力を広く発信しよう」と企画した。同社は葛城市にある工場を８月に大和高田市に移転する予定で、新工場の周辺約４０００平方メートルでは遊休農地を借りて綿花栽培も行っている。靴下は桜の柄があしらわれた