「これ、本当に同じ寄せ植え？」思わず二度見してしまうような驚きの変化が、Xで話題を呼んでいる。「半年で可愛くなりすぎ、花束みたい」と投稿されたのは、カラフルで鮮やかに色づいた多肉植物の寄せ植え。だが半年前の姿は「牛丼にしか見えない」と言われるほどの地味なビジュアルだった。そこから一転、見違えるような姿へ。寄せ植えの面白さと、多肉植物の奥深い魅力にハマっているという了さん（@goringo2828）に話を聞い