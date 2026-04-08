アメリカのトランプ大統領がイランへの警告を強める発言を続けていることを受け、国連の事務総長が懸念を表明しました。国連ドゥジャリク事務総長報道官「事務総長は昨日とけさも耳にした発言を非常に憂慮しています」アメリカのトランプ大統領が、SNSでイランに対し「一つの文明が滅び、二度と復活しないだろう」などと警告したことをめぐり、国連は7日、グテーレス事務総長が憂慮していると明らかにしました。ドゥジャリク事務