お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱さん（58）との年の差婚が話題となった元AKB48でタレントの西野未姫さん（27）が4月7日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「第二子が生まれる前に車を買い替えました！」と報告し、車種も明かした。【写真】元AKB48、中古車購入→「庶民的で好感持てる」「ぜいたくせず堅実」の声続々西野さんは「なんとですね、山本家というか私が車を買いました」とし、車を購入したことを報告。「ちょ