足の骨折のため現在休養中のタレント松本明子さん（60）が4月8日までにインスタグラムを更新。長男とテレビ番組で共演したことを報告し、親子ツーショットを披露した。【写真】松本明子さんの長男に「パパ似ですね」「カッコイイ！！」の声松本さんは「日本テレビ『春爛漫！さんま御殿スペシャル』4/7（火）19時〜3時間スペシャルに、息子と出演します」と説明し、スタジオでのオフショットをアップ。松本さんの隣でほほ笑む