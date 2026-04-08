2026年3月にABCテレビを退社しフリーになった増田紗織アナウンサー（29）が4月7日までにインスタグラムを更新。着物姿を披露し、ネット上で注目を集めている。【写真】「美人若女将」「絵になる」と話題増田アナの着物姿増田アナは「着付けのお稽古の帰り道にお花見できました桜もあとちょっとかな」とコメントし、最新ショットをアップ。春を感じさせる薄紫色の着物をまとい、葉桜を背に微笑む増田アナからは、より一層淑