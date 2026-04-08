大学1年生になったばかりだった女子大生のハルカさん。日本人と外国人のグループに親しげに話しかけられ、遊ぶように。そのうち、英会話の無料レッスンをしてくれるという提案も。楽しい新生活のはじまりになるかも？と思っていたら……。男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返し！」今となれば、「もしかしたら、あれは良からぬことの入り口だったかも