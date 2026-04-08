2026年4月6日、香港メディアの香港01は、中東情勢の緊迫化に伴う「輸入性リスク」が中国国内の生産コストを押し上げていると報じた。記事は、中国物流購買連合会が5日に発表したデータとして、3月の中国商品価格指数（CBPI）が129．9で前月比4％、前年同月比14.5％上昇したことを紹介。春節（旧正月）明けの企業生産回復と需要の拡大を背景に、商品市況の好転基調が一段と固まっているとした。また、中東情勢の緊張と国際原油価格