「杜の都」が鮮やかな新緑に染まり、川沿いに果てしなく続く桜並木が春の訪れを告げる季節がやってきました。都会的な魅力と豊かな自然、そして旬の味覚が共存する宮城で、心弾む春旅を楽しんでみませんか。All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「宮城県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。【10位まで