東京外環道の現状と全線開通のゆくえ！大泉から東名間の進捗と直面する課題とは都心から約15キロメートルの圏域を結ぶ東京外かく環状道路は、全延長約85kmのうち約50kmが開通済です。現在事業中である関越道から東名高速間の工事進捗や、計画段階の区間を含めた全体状況、今後の開通見通しについて解説します。【画像】超便利!? これが最新の「外環道」の工事状況です！ 画像で見る東京外かく環状道路（外環）は、千葉県、埼