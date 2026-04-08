アンドレ・ジャクソンが今季、1年間先発ローテーションの一角で、“計算”通りの働きができれば、ロッテに大きな力になる。ジャクソンは昨季までプレーしたDeNAでは、1年目の24年が26試合・143回を投げ、8勝7敗、防御率2.90、昨季は25試合・150回2/3を投げ、10勝7敗、防御率2.33の成績を残した。DeNA時代は2年連続で規定投球回に到達し、日本で実績のある先発投手だ。移籍後初登板となった4月1日の日本ハム戦は、さすがの投