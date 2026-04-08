女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント、ABEMA Queen Of Poker（AQOP）第3回大会の模様が4月11日から配信される。【映像】ポーカー美女の頂上決戦、新旧メンバーの“涙”と“煽りあい”今大会の“顔”とも言える存在なのが、俳優・タレントとして活躍している谷口彩菜だ。過去２大会で印象的な活躍を残し、昨年にはABEMAで放送された恋愛リアリティー番組『ラブキャッチャージャパン2』にも出