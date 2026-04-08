お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、きょう8日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜後7：00※関西ローカル）に出演する。【番組カット】おいしそう！紅しょうが稲田が訪れた「焼肉 味楽」の肉今回は、「北摂vs泉州★食のプロが推す『ホンマに美味い店！三番勝負』」と題し、料理人や雑誌ライターなど「食のプロ」が太鼓判を押す、地元の名店を紹介する。北摂グルメは、豊中生まれ千里中央育ちの