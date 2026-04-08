アメリカとイスラエルが7日、イランのカーグ島の軍事拠点を攻撃しました。トランプ大統領が一方的に提示した交渉期限が迫る中、イランへの攻撃を強め圧力をかける狙いがあるとみられます。NBCは7日、アメリカ当局者の話として、アメリカ軍が6日夜、イランの石油の輸出拠点であるカーグ島で「軍事目標」数十か所を攻撃したと報じました。イランのペゼシュキアン大統領は攻撃があったことを認めたうえで、「インフラへの被害は一切な