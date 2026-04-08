◆米大リーグホワイトソックス２―４オリオールズ（７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）メジャー初のベンチスタートとなったホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、本拠地・オリオールズの９回に代打出場も空振り三振に終わった。打率は２割となった。シカゴは晴天も気温２・２度という寒さ。１１試合目で疲労も考慮してか村上はベンチスタートとなった。出番は２―４で迎えた９回１死一塁。本塁打なら同点