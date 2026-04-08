セットアップの手順【三觜喜一のキーワードレッスン】 飛球線後方に目を置いた状態でフェースを合わせる ショットをする際には、クラブフェースを目標にスクェアにセットすることが必要で、これはかなり重要なことです。しかし、多くのアマチュアは、その方法を知らないように思われます。セットアップはまず、タ&#