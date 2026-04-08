スイングのフィニッシュ時にプロがしている残心とは 武道に伝わる残心と氣のコントロール フィニッシュの話が出たついでに、日本の武道や武芸に古くから伝わる、「残心」という考え方についても少しお話ししておきましょう。もちろんこれも、荒川先生から教えていただいたものです。 柔道でも剣道でも、もちろん合氣道でも、相手に技をかけたらそこで終