大手生保4社から銀行等への出向者による情報無断持ち出しが3500件にも上り、不適切取り扱いが蔓延していた由だ。銀行業界でも多くの若手行員が数年間、人事異動として財務省や経産省等お役所とか親密取引先に出向している。 私も課長時代、興銀が買収した米国債証券会社ランストン社に出向した。送別会で岡部進常務（後に興銀リース社長、コスモ石油副社長）からアドバイスを頂戴した。 『君は出向、初めてだな