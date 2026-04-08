名古屋の夏の風物詩「みなと祭」の花火大会がことしは中止される見通しであることがわかりました。 【写真を見る】毎年7月「海の日名古屋みなと祭」に実施する名古屋港の花火大会ことしは中止の見通し…会場のガーデンふ頭「アジア大会の選手宿泊拠点」となるなどの影響 花火観覧スペースの確保難しく 毎年7月の海の日に名古屋港で開かれる「海の日名古屋みなと祭」は、去年の来場者数が約33万人と人気のイベントで