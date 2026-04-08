ＮＹ原油時間外急落、パキスタンが「2週間」延長要請 東京時間07:00現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝107.97（-4.98-4.41%） NY原油先物は急落。 パキスタンが米国にイランとの交渉期限の「2週間」延長を要請。トランプ米大統領は近く回答する予定だ。