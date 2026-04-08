朝のドル円は１５９円４０銭前後、海外市場で一時１６０円台＝東京為替 朝のドル円は１５９．４０円前後での推移、海外市場で一時１６０．０３円まで上値を伸ばした。イランのカーグ島への空爆が報じられたほか、イラン側が対話を完全停止との報道がドル買いを誘った。その後、両国間で交渉に当たっているパキスタンが米国に期限の２週間延期を要請と報じられたことで、いったんドル売りとなり１５９円台半ばでの推移と