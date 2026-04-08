【日本】 国際収支（2月）08:50 予想34900.0億円前回9416.0億円（経常収支) 予想24420.0億円前回31450.0億円（経常収支・季調済) 予想30700.0億円前回-6004.0億円（貿易収支) 【NZ】 NZ中銀政策金利（4月）11:00 予想2.25%前回2.25%（NZ中銀政策金利) 【インド】 中銀政策金利（4月）13:30 予想5.25%前回5.25%（インド中銀政策金利) 【ユーロ圏】 ドイツ製造業新規受注（2