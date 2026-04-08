8:30日本実質賃金（2月） 12:00ブレマンNZ中銀総裁、記者会見 23:30米週間石油在庫統計 9日2:00米10年債入札（390億ドル） 2:05デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり） 3:00米FOMC議事録（3月17日-18日開催分） ※予定は変更することがあります